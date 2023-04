Visite animée du Lud’eau Vive Accueil du CPIE Périgord-Limousin, 16 août 2023, Varaignes.

Viens construire une petite roue pour comprendre le fonctionnement de l’énergie hydraulique et pars à la découverte des petites bêtes de la mare. Sur réservation..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . .

Accueil du CPIE Périgord-Limousin Le Bourg

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and build a small wheel to understand how hydraulic energy works and discover the small animals of the pond. Reservation required.

Ven a construir una pequeña rueda para entender cómo funciona la energía hidráulica y descubre los pequeños animales del estanque. Sólo con reserva previa.

Komm und baue ein kleines Rad, um zu verstehen, wie Wasserkraft funktioniert, und gehe auf Entdeckungsreise nach den kleinen Tieren des Teiches. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-01-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin