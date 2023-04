Visite animée de l’Atelier-Musée des Tisserands et de la Pantoufle Charentaise Accueil du CPIE Périgord-Limousin Varaignes Catégories d’Évènement: Dordogne

Varaignes

Visite animée de l’Atelier-Musée des Tisserands et de la Pantoufle Charentaise Accueil du CPIE Périgord-Limousin, 10 août 2023, Varaignes. Visite du musée/Château, atelier corde et chasse au trésor. Sur réservation..

2023-08-10

Accueil du CPIE Périgord-Limousin Le Bourg

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit of the museum/castle, rope workshop and treasure hunt. Reservation required. Visita del museo/castillo, taller de cuerdas y búsqueda del tesoro. En reserva. Besuch des Museums/Schlosses, Seil-Workshop und Schatzsuche. Nach vorheriger Anmeldung. Mise à jour le 2023-02-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

