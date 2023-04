Circuit des forges en Périgord Limousin Accueil CPIE Périgord-Limousin, 28 juillet 2023, Varaignes.

Venez découvrir l’importance de l’activité sidérurgique en Périgord Vert au XVIII°siècle par un circuit qui commence devant la maquette de l’Hermione au château de Varaignes. Visite de la forge royale de Forgeneuve à Javerlhac et des fourneaux expérimentaux d’Etouars. Fabrication d’un petit canon..

Accueil CPIE Périgord-Limousin Le Bourg

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the importance of the iron and steel industry in the Périgord Vert in the 18th century through a tour that starts in front of the model of the Hermione at the castle of Varaignes. Visit of the royal forge of Forgeneuve in Javerlhac and the experimental furnaces of Etouars. Manufacture of a small cannon.

Venga a descubrir la importancia de la siderurgia en el Périgord Vert en el siglo XVIII en una visita que comienza ante la maqueta de la Hermione del castillo de Varaignes. Visita de la forja real de Forgeneuve en Javerlhac y de los hornos experimentales de Etouars. Fabricación de un pequeño cañón.

Entdecken Sie die Bedeutung der Stahlindustrie im Périgord Vert im 18. Jahrhundert auf einem Rundgang, der vor dem Modell der Hermione im Schloss von Varaignes beginnt. Besichtigung der königlichen Schmiede von Forgeneuve in Javerlhac und der Versuchsöfen in Etouars. Herstellung einer kleinen Kanone.

