Soirée spectacle « L’envol » Château, 12 mai 2023, Varaignes.

Soirée animée par la compagnie Rouletabille. Après le spectacle, une discussion autour des thèmes du voyage et de la migration, organisée à l‘occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, se tiendra avec la compagnie et le CPIE. Un apéro partagé débutera à 20h15. Apportez vos spécilités.

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Evening animated by the company Rouletabille. After the show, a discussion around the themes of travel and migration, organized on the occasion of World Migratory Bird Day, will be held with the company and the CPIE. A shared aperitif will start at 8:15 pm. Bring your speculations

El anfitrión de la velada será la empresa Rouletabille. Tras el espectáculo, tendrá lugar un debate sobre los temas de los viajes y las migraciones, organizado con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, con la compañía y el CPIE. A las 20.15 h comenzará un aperitivo compartido. Traiga sus especilidades

Abendveranstaltung, die von der Kompanie Rouletabille moderiert wird. Nach der Vorstellung findet eine Diskussion rund um die Themen Reisen und Migration statt, die anlässlich des Welttags der Zugvögel mit der Kompanie und dem CPIE organisiert wird. Ein gemeinsamer Aperitif beginnt um 20.15 Uhr. Bringen Sie Ihre Spezialitäten mit

