Veillée énoisage salle Jean-Louis Delâge Varaignes, mardi 13 février 2024.

Veillée énoisage salle Jean-Louis Delâge Varaignes Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 15:00:00

fin : 2024-02-13

Nous vous attendons pour l’échauffement … avec

– à partir de 15h CASSAGE aïe! aïe! aïe!

en musique, gâteaux maisons et boissons chaudes et froides

Bien entendu, vous pouvez apporter votre marteau… Oh! Oh! Oh!

– vers 19h un apéritif d’encouragement

– à partir de 20h, VEILLÉE ENOISAGE

– Repas

– Nous terminerons par le traditionnel repas « haricots-couennes » et galettes

Réservation auprès du CPIE.

salle Jean-Louis Delâge château

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Veillée énoisage Varaignes a été mis à jour le 2024-01-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin