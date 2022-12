VAPA en concert au Pop Up du Label à Paris ! Le Pop Up du Label Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h00 à 23h00

VAPA a.k.a Vous n'Avez Pas d'Avis est créé en 2018. Le producteur français lance son projet depuis Cologne en Allemagne où il réside pendant 4 ans. Il découvre la culture des clubs, la techno minimal (berceau du label Kompakt), la deep tech et commence à collaborer avec des producteurs allemands. Il y affine sa patte sonore, l'inspiration est sans fin et il essaie en parallèle via des passages vocaux sélectionnés avec minutie d'aborder des thèmes tels que la solitude, l'introspection, les bonheurs simples de la vie. L'electro du producteur, basé à Angers, séduira donc autant les irréductibles de la piste de danse que les amateurs d'electronica/techno introspective. Il jouera le 19 janvier au Popup du Label, à l'occasion de la sortie de l'EP 6 titres « Venloer », en co-plateau avec Lydsten !

