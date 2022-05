VANVES : Scarabée, carabe et Cie – Zoom sur les coléoptères Hôtel de ville de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le mercredi 4 mai

Atelier gratuit pour la famille. **_Rendez-vous à l’ESCAL Jean Monnet – 29 rue Louis Dardenne_**

Atelier sur inscription. Nombre de place limité.

C’est l’ordre où l’on compte le plus grand nombre d’insectes. On en trouve de toutes les tailles, formes, couleurs et régimes alimentaires. Découvrons le vaste monde des coléoptères. Hôtel de ville de Sèvres Mairie de sèvres Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T15:00:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-04T17:00:00 2022-05-04T18:00:00

