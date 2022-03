Des livres et vous ! Première édition de la Fête du livre de Vanves Salle la Palestre Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Des livres et vous ! Première édition de la Fête du livre de Vanves Salle la Palestre, 13 mars 2022 10:00, Vanves. Dimanche 13 mars, 10h00 Sur place Entrée libre et gratuite, ateliers sur inscription http://www.bibliotheque.vanves.fr, https://www.vanves.fr/fonctionnalites/actualites-109/nouvel-evenement-des-livres-et-vous-3424.html?cHash=d4d382ec03f6d7133af577c968bfd0cb, https://www.vanves.fr/fileadmin/user_upload/Programme_Des_Livres_et_vous___OK.pdf Venez rencontrer et échanger avec 24 auteurs et participez à des ateliers tout public Organisée par la bibliothèque municipale de Vanves, la première édition de la manifestation littéraire Des livres et vous ! se déroulera le dimanche 13 mars 2022 de 10h à 18h, salle la Palestre à Vanves. Une première édition parrainée par l’auteur Arno Bertina. 24 auteurs en dédicaces (romans, romans policiers, essais, BD, poésie, albums jeunesse)

2 ateliers d’haïkus assurés par l’autrice Pascale Senk à partir de 7 ans

2 ateliers de création littéraire par l’association vanvéenne Pré’Textes à partir de 6 ans

1 atelier de création artistique par l’auteur Damien Laverdunt à partir de 5 ans Rencontres, dédicaces, ateliers tout public, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations ! Entrée gratuite, accès aux ateliers sur inscription.

Petite restauration sur place

Pass vaccinal obligatoire Salle la Palestre 36 rue Antoine Fratacci, Vanves 92170 Vanves Hauts-de-Seine dimanche 13 mars – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Vanves Autres Lieu Salle la Palestre Adresse 36 rue Antoine Fratacci, Vanves Ville Vanves Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Salle la Palestre Vanves Departement Hauts-de-Seine

