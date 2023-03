Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation et découverte de vélos spéciaux Vanves – Parc Pic Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation et découverte de vélos spéciaux Vanves – Parc Pic, 22 mars 2023, Vanves. Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation et découverte de vélos spéciaux Mercredi 22 mars, 14h30 Vanves – Parc Pic Atelier gratuit Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Vanves le mercredi 22 avril au sein du parc Pic. Plusieurs animations seront réalisées dont :

Une animation d’apprentisssage à l’auto-réparation encadrée par des mécaniciens et comprenant :

– Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo;

– Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses;

– La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi.

(Pour les personnes ne souhaitant pas réparer elles mêmes leur vélo, les mécaniciens peuvent toutefois effectuer une révision de sécurité des vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, et pourront procéder à de petites réparations en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein…). Si jamais le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur vélo professionnel du territoire). Une animation permettant de tester des vélos spéciaux autres que des vélos “classiques” musculaires : Vélos à Assistance Électrique (VAE), vélos cargos, biporteurs ou triporteurs, vélos allongés, vélos pliants… Vanves – Parc Pic Vanves – Parc Pic Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

