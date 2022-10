Rencontre-débat autour de la mode éthique avec Catherine Dauriac Médiathèque de Vanves Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Vanves

Rencontre-débat autour de la mode éthique avec Catherine Dauriac Médiathèque de Vanves, 15 octobre 2022 11:00, Vanves

Rencontre-débat sur la mode éthique avec Catherine Dauriac A partir de son ouvrage Fashion paru aux Editions Tana, Catherine Dauriac décrypte le secteur de la mode, l’une des industries les plus polluantes du monde, et propose des alternatives pour réconcilier sa garde-robe avec la planète. Intervention suivie d’une vente / dédicace avec la librairie Gutenberg. Médiathèque de Vanves 1 avenue Guy Môquet 92170 Vanves Hauts-de-Seine samedi 15 octobre – 11h00 à 13h00

Heure : 11:00 - 13:00
Lieu Médiathèque de Vanves
Adresse 1 avenue Guy Môquet
Ville Vanves

