Atelier vélo : apprentissage à l'auto-réparation Mercredi 31 mai, 14h30 Vanves – 32-44 Rue Jean Jaurès – Quartier du Plateau, 31 mai 2023, Vanves. Atelier gratuit Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Vanves le mercredi 31 août dans le quartier du Plateau au niveau du 32-44 Rue Jean Jaurès. Cet atelier vélo est encadré par des mécaniciens et comprend :

– Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo;

– Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses;

– La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi. Vanves – 32-44 Rue Jean Jaurès – Quartier du Plateau 32 – 44 rue jean Jaurès Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T14:30:00+02:00 – 2023-05-31T17:30:00+02:00

