Le samedi 02 avril 2022

de 20h30 à 23h30

payant

De la pop-soul, reggae, un skank de guitare acoustique soutenu par un basse-batte¬rie d’exception ! VANUPIÉ De la pop-soul, reggae, un skank de guitare acoustique soutenu par un basse-batte¬rie d’exception ! Son premier album sort en 2013, «Freebirds», produit avec Flox un artiste reconnu par la scène Reggae/Electro. Avec cet album, Vanupié affirme son univers Reggae acoustic, mais aussi électro, Soul, pop …. soutenus par des textes prônant les valeurs de générosité, d’humanité, d’apaisement, et de partage. Depuis février 2018, le groupe écume les salles et festivals de France et d’Europe. Transporté sur scène, laissant toujours derrière lui le même sentiment de liberté à son public, VANUPIÉ nous présentera son nouvel album “DREAMTIME” sur scène. FLOX Anglais exilé à Paris, Flox un talent, un son reconnaissable, un mélange subtil de rythmiques reggae jouées à la sauce électro. C’est une attitude décontractée, tant dans le style du personnage que dans la fluidité de sa musique. C’est une passerelle entre la tradition jamaïcaine et l’effervescence de la scène dub anglaise. Multi-instrumentiste, il participe à la production de nombreux projets internationaux. Compositeur, auteur et interprète talentueux Flox sera seul en scène pour un mode NU REGGAE digital. Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/ Concert;Musique

