Vannoz Bien-être au travail VANNOZ 39300 GAEC DES 4 VENTS Vannoz, 7 décembre 2023, Vannoz. Bien-être au travail Jeudi 7 décembre, 13h30 VANNOZ 39300 GAEC DES 4 VENTS Visite d’une exploitation avec préventeur MSA. Thème : prévention des TMS et des accidents grâce à l’aménagement de l’espace de travail et à la technologie VANNOZ 39300 GAEC DES 4 VENTS 17 chemin des perrieres 39300 VANNOZ Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

