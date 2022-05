Vanniila Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Catégories d’évènement: île de France

Un spectacle de cirque familial de la fantastique compagnie Cie Cirque en poudre. Anniina vient de loin. Elle attend Valentino qui lui aussi, vient de loin, mais de l’autre côté. Ils se retrouvent mais ils ne savent pas comment s’y prendre… Anniina et Valentino sont très différents. Comment se tisse une relation quand on n’a pas les mêmes codes? Vanniila c’est cette rencontre toute en innocence et en cabrioles. Leur amitié devient leur jeu, Un jeu dont ils inventent les règles au fur et à mesure. Du fil à la danse acrobatie, ils plongent joyeusement dans l’univers de l’autre. Vanniila dessine avec l’agilité du cirque la beauté de la relation,

toujours fragile, parfois cocasse, sur le fil. De et avec Anniina Peltovako & Valentino Martinetti – cie Cirque en Poudre. Une production de La Coopérative De Rue et De Cirque- 2r2c. Dès 6 ans. Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) 47 Quai de la Seine 75019 Paris Contact : 01 44 78 80 50 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

