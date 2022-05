Présentation de l’appel à projets PME 2020 par les Pôles Images & Réseaux et TES VIPE Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Porteurs de projets en PME ou laboratoires académiques, les équipes Images & Réseaux et TES viennent à votre rencontre dans la technopole la plus proche de chez vous ! PME ou ETI, vous souhaitez compléter votre solution #techno #numérique pour mieux répondre aux besoins de vos (futurs) clients ? Académiques, vous souhaitez appliquer les résultats de vos travaux de recherche et vous impliquer dans des projets concrets qui répondront rapidement aux besoins des marchés ? Testez la R&D collaborative avec un projet #numérique court et bien accompagné ! En partenariat avec votre Technopole, Images & Réseaux et TES vous aideront à trouver les meilleurs partenaires en entreprises ou laboratoires académiques pour bénéficier ainsi de financements conséquents, véritables tremplins pour vous différencier sur les marchés et démarquer la dimension innovante de votre produit ou service. En raison du protocole sanitaire, l'inscription en ligne est obligatoire : >> EN SAVOIR PLUS sur l' Appel à projets PME 2020 Toutes les dates de l'AAP PME TOUR : Caen/Colombelles, le 3 septembre de 10h à 12h

Louviers, le 10 septembre de 10h à 12h

Saint-Brieuc, le 16 septembre de 8h à 10h – Au Zoopole

Le Havre, le 17 septembre de 10h à 12h

Nantes, le 6 octobre de 10h30 à 12h30 – Chez Atlanpole, salle de l’Orangerie, Parc de la Chantrerie

Vannes, le 23 septembre de 17h à 19h – Chez VIPE Vannes

Brest, le 29 septembre de 16h à 18h – A la Technopole de Brest à Plouzané // Rencontre commune avec la Technopole de Quimper.

Lorient, le 30 septembre de 10h à 12h – (lieu a confirmer selon le nombre d’inscrits)

Angers, le 1er octobre de 12h à 14h – Chez Angers Technopole

Le Mans, le 1er octobre de 16h à 18h – Chez Le Mans Innovation

La Roche sur Yon, le 7 octobre de 8h à 10h – A la Loco Numérique

Rennes, le 13 octobre de 17h à 19h – Au Mabilay, salle Java

Lannion, le 9 octobre de 10h à 12h – Chez Technopole Anticipa

