Ateliers d’écriture à Vannes VANNES, 16 septembre 2019 20:00, Vannes. 16 septembre – 21 octobre 2019, les lundis Sur place première séance gratuite bruno2tascon@gmail.com, 06 81 76 39 21, https://bruno-tascon.blogspot.com Ateliers d’écriture à Vannes Ateliers d’écriture à Vannes Lundis soir 20 h 22 h Le p’tit café 15, rue de la FONTAINE La rentrée le lundi 16 septembre 2019 : Inscriptions aux ateliers d’écriture sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/ateliersecriture Informations sur le site : https://sites.google.com/view/bruno-tascon Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/2330231423763446 Bruno Tascon https://bruno-tascon.blogspot.com 06 81 76 39 21 bruno2tascon@gmail.com ► Exercices d’écriture «sujets» à chaque séance : écriture et lecture. ÉCRIRE UN ROMAN EST UNE AVENTURE : En plus des écrits nous rédigeons un roman collectif. Écrire une histoire lorsque l’on est plusieurs auteurs est une aventure particulièrement stimulante à vivre. ► AIDE PERSONNALISÉE À L’ÉCRITURE : En dehors de cet atelier, qui est collectif, j’assure le suivi (relecture, corrections, conseils, etc….) de projets personnels d’écriture. VANNES 15, rue de la FONTAINE VANNES 56000 Vannes Centre – Le Port Morbihan lundi 16 septembre 2019 – 20h00 à 22h00

