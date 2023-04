Que souffle l’esprit de la Bretagne à Vannes Vannes Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Que souffle l’esprit de la Bretagne à Vannes Vannes, 22 avril 2023 09:00, Vannes. À vélo, partez découvrir le patrimoine,sur une partie du Golfe du Morbihan. À pied, venez rêver en partance sur l’île d’Arz.laissez vous aller aux doux sons de la Bretagne dans les rues de Vannes. 22 avril – 14 mai 1 Fête de la Bretagne / Gouel Breizh

à Vannes, cela sera le 13 mai 2023 …. organisée, cette année, par le Comité des fêtes de Vannes ↪️Au départ de #Vannes : ▶️ À vélo pour une 30aine de km avec le Vannes Cyclo Randonneurs , partez découvrir le patrimoine culturel et naturel sur une partie du Golfe du Morbihan ▶️ À pied, venez rêver avec les Conteurs Du Golfe en partance sur l’île d’Arz ⚠️ Pour les 10 premiers inscrits, vous sera remis une surprise par un artisan local Gwenaëlle PIN – Atelier couture L’imaginarium de PetitPoi Pour chaque inscription, vous sera remis le verre commémoratif ▶️ Et sinon, laissez vous aller aux doux sons de la Bretagne par le Bagad de Rhuys, accompagné des Drapeaux Bretons, dans les rues de Vannes. Vannes Vannes Vannes 56000 Morbihan

