12 EUR – par le Comité des Fêtes de Vannes sur Cosson

Départ pour un parcours de 8Km – Etape petit déjeuner (vin chaud maison, jus d’oranges et de pommes, fruits et gâteaux – Etape finale repas maison : Crudités, tartiflette, salade de fruits et café pour les adultes et croque-monsieur, chips et salade de fruits pour les enfants cdfvannesurcosson@gmail.com +33 6 51 14 63 57 PIXABAY

