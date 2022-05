Pentecôte autour du Golfe du Morbihan Parc Chorus, 29 mai 2020 14:00, Vannes.

29 mai – 1 juin 2020 Sur place sur inscription, pentecotevannes2020@gmail.com

La concentration nationale de Pentecôte autour du Golfe du Morbihan 2020 labellisée par la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT / FFVélo) se tiendra au parc Chorus, à Vannes, du 29 mai au 1er juin 2020.

Ville d’art et d’histoire, Vannes – la cité des Vénètes, abrite 272 monuments et objets classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Bâtie en amphithéâtre au fond du Golfe du Morbihan et enfermée dans ses Remparts, groupée autour de la cathédrale Saint Pierre, Vannes située au cœur de la Bretagne Sud, comptant 53 218 habitants, est la préfecture du département du Morbihan, et le siège d’une agglomération de 135 882 habitants.

2 circuits seront proposés chaque jour, allant de 30 à 150 km, permettant ainsi aux amateurs de la petite reine, de découvrir les atouts touristiques, culturels et patrimoniaux (historiques et naturels) de notre territoire.

Mais aussi : – des cyclos découvertes pour apprécier notre patrimoine – des balades contées – des randonnées pédestres accompagnées – des visites

Cette concentration, qui aura lieu, exclusivement autour du Golfe du Morbihan, l’une des plus belles baies du monde, en 2020, offrira aux nombreuses et nombreux cyclotouristes et pédestres, un moment privilégié au cours duquel ils pratiqueront leur passion sans compétition et profiteront de la nature en sillonnant les routes et les chemins verdoyants de notre territoire.

Nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez passer un agréable séjour, dans une ambiance la plus agréable possible, que vous gardiez le meilleur souvenir de ce week-end Pentecôte autour du Golfe du Morbihan 2020 et qu’après cette escapade Pentecôte, vous ayez envie de revenir et d’approfondir, lors d’un autre séjour, dans notre département du Morbihan, les découvertes que j’espère vous aurez appréciées pendant le week-end

vendredi 29 mai 2020 – 14h00 à 23h59

samedi 30 mai 2020 – 07h00 à 23h59

dimanche 31 mai 2020 – 07h00 à 23h59

lundi 1er juin 2020 – 07h00 à 18h00