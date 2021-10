Vannes Palais des Arts et des Congrès Morbihan, Vannes Rencontre-dédicace avec Adeline Dieudonné Palais des Arts et des Congrès Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Rencontre-dédicace avec Adeline Dieudonné Palais des Arts et des Congrès, 8 octobre 2021 20:00, Vannes. Vendredi 8 octobre, 20h00 Sur place Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide. Réservation par email (archipeldesmots@gmail.com). archipeldesmots@gmail.com, 0297612079, https://librairie-larchipeldesmots.com/news/show/9 À l’occasion des 3 ans de la librairie, L’Archipel des Mots invite Adeline Dieudonné à présenter son dernier roman Kérozène. Rendez-vous le 8 octobre à 20h au Palais des Arts de Vannes. Adeline Dieudonné a été la sensation de la Rentrée littéraire 2018 avec son premier roman, La vraie vie (prix Renaudot des lycéens, Grand prix des lectrices de Elle), qu’elle nous avait fait l’amitié de venir présenter à la librairie pour La nuit de la lecture. C’était la première expérience de ce type de votre libraire, puisque Adeline avait été l’une des premières autrices à répondre à mon invitation lorsque j’avais repris L’Archipel des Mots. Trois ans plus tard, j’entame ma quatrième année à la tête du navire Archipel des Mots et Adeline a récemment présenté son deuxième roman, Kérozène, toujours aux éditions de L’Iconoclaste. Nous avons toutes les deux connu des turbulences, des tempêtes, des confinements et fermetures pour l’une, un troisième confinement qui a largement perturbé la promotion de son roman pour l’autre, mais nous allons toutes les deux faire cette escale ensemble, le 8 octobre à 20h au Palais des Arts pour fêter ensemble les succès, parler littérature, et vous remercier de votre soutien sans faille. Protocole sanitaire oblige, l’événement sera gratuit mais sur réservation (par email uniquement archipeldesmots@gmail.com). L’entrée dans la salle sera conditionnée à la présentation d’un pass sanitaire valide et au port du masque pendant la manifestation. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces sur place. Toutes les informations pratiques vous seront communiquées par email après réservation. Palais des Arts et des Congrès place de Bretagne 56000 Vannes Centre Ville Morbihan vendredi 8 octobre – 20h00 à 22h00

Détails Time: 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Palais des Arts et des Congrès Adresse place de Bretagne Ville Vannes lieuville Palais des Arts et des Congrès Vannes