Vannes Pas d’panique C’est la Police – Tournée LE ZYGO COMEDIE, 10 novembre 2023, VANNES. Pas d’panique C’est la Police – Tournée LE ZYGO COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:10 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. ZYGO COMEDIE (L.091872/873/874) présente : ce spectacle. Claire Madoue, journaliste d’investigation, doit réaliser un reportage dans le commissariat en charge d’arrêter une bande de braqueurs qui échappe aux forces de l’ordre depuis plusieurs mois. Quand elle fait la connaissance des responsables de l’enquête, Ben et Simoni, elle est sûre d’une chose : Le Gang n’est pas prêt d’être arrêté… Mais avec ces deux spécimens, elle tient le reportage de sa vie. Glandeurs, cyniques, incompétents… Vous allez adorer les détester ! De l’action, une histoire d’amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une intrigue palpitante, plongez au coeur de ce commissariat azimuté et découvrez la police comme vous ne l’avez (presque) jamais vue.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0297696457 Nicolas Taffin Votre billet est ici LE ZYGO COMEDIE VANNES 14 rue du Lieutenant Colonel Maury Morbihan 24.0

