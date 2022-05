crealOuest, marché estival de créateurs Esplanade Simone Veil,le port Quai Eric Tabarly 56000 Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

crealOuest, marché estival de créateurs

19 juillet – 23 août 2020, les dimanches
Sur place
Gratuit

CrealOuest est une plateforme dédiée aux métiers d'art qui assure leur promotion et met en relation ses différents acteurs et le public

Une belle palette de savoir-faire cet été sur le port de Vannes, belle cité fortifiée et touristique ! Venez à la rencontre d'artistes et d'artisans passionnés de l'Ouest, tous les dimanches à partir du 19 juillet jusqu'au 23 août 2020. Remporter un souvenir unique de ses vacances, c'est du baume au coeur toute l'année !

Esplanade Simone Veil, le port
Quai Eric Tabarly
56000 Vannes

dimanche 26 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 2 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 9 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 16 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 23 août 2020 – 10h00 à 18h00

