Journée mondiale de l’alimentation 2019, lutter contre l’obésité et le surpoids

Face à l’escalade des taux de surpoids et d’obésité dans le monde, la Journée mondiale de l’alimentation a choisi cette année de lancer un appel à l’action afin que tous puissent bénéficier d’une nourriture saine et durable.

A cette occasion, nous vous demandons de commencer à réfléchir à ce que vous mangez.

Les pays, les responsables politiques, les entreprises privées, la société civile – et VOUS-MÊMES – pouvez agir pour des régimes alimentaires sains et la #FaimZéro.

Alimentation et développement responsable

Les médias de masse influencent le comportement alimentaire des Français, notamment à travers les plages publicitaires. Les produits supposés être plus sains fleurissent : gâteau sans matière grasse, yaourt sans sucre (rempli d’aspartame et autre édulcorant…).

Le message des grandes enseignes commerciales est simple « pour avoir une ligne fine, il faut manger moins gras, et moins sucré ».

S’il est évident qu’une bonne alimentation constitue les prémices d’un mieux-être, la pléthore d’aliments dans les rayons de supermarché laisse croire qu’il est aisé de suivre un régime alimentaire sain et équilibré. Malheureusement, ce n’est pas le cas. La kyrielle d’informations relatives à la consommation de ces produits alimentaires porte une certaine confusion dans l’esprit de bon nombre de personnes.

De plus, ces aliments souvent ultras transformés s’accompagnent d’un joli packaging et entre autres d’un coût de transport désastreux pour l’écologie.

Prendre conscience des répercussions sur la santé, l’impact environnemental et sociétal des aliments que nous consommons, permet d’adopter des comportements plus responsables.

Une préoccupation d’envergure planétaire

De plus en plus, les produits ultra-transformés s’invitent dans nos assiettes. Cet état de choses constitue la source d’une profusion de pathologie que les spécialistes qualifient de maladies nutritionnelles (cancer, obésité, diabète, hypertension, ostéoporose, coronaropathies…).

La production industrielle des aliments présente de nombreux risques aussi bien pour les consommateurs que pour la planète. En effet, l’agriculture intensive utilise des engrais toxiques qui entrent dans la fabrication des produits alimentaires. Non seulement elle impacte la santé individuelle, mais reste aussi une menace pour la préservation de l’environnement.

D’un point de vue sociétal, aucune couche socio-économique n’est épargnée.

Pourtant l’une d’entre elles souffre plus que les autres. En effet, la malbouffe tend à devenir l’habitude alimentaire du pauvre et l’obésité la maladie qui collerait à cette condition sociale défavorable. En effet, l’obésité est quasiment deux fois plus répandue dans les catégories les moins favorisées.

Heureusement, les Français commencent à prendre conscience des enjeux de l’alimentation. La conséquence directe est une stabilisation du taux de surpoids et d’obésité.

Est-ce possible de maintenir une meilleure santé sans le suivi d’un régime alimentaire spécial ?

Face à l’ampleur des maladies dites nutritionnelles, de nombreuses personnes préfèrent suivre un régime alimentaire spécifique afin de se mettre à l’abri des risques d’une malbouffe. Cependant, il n’est pas aisé de faire le choix du régime alimentaire approprié. Trois principales solutions sont portées par les médias :

· La consultation d’un nutritionniste ;

· Le suivi d’un régime alimentaire rigoureux ;

· La pratique d’activités sportives intensives.

Il ne serait donc pas possible d’avoir une meilleure santé ou de mincir sans suivre un régime alimentaire spécial. Or, comme l’indique Hugo Blanc, il existe bel et bien des techniques pour perdre du poids sans faire recours à un régime alimentaire intensif et contraignant. En voici quelques-unes :

· Mangez lentement ;

· N’ayez pas peur du bon gras

· Avoir un sommeil de qualité ;

· Ne mangez que lorsque vous avez vraiment faim ;

. Développer des habitudes alimentaires saines et un mode de vie équilibré.

Pourquoi faut-il adopter une alimentation responsable ?

On ne s’en rend pas forcément compte, mais de nombreux secteurs sont impliqués dans l’agroalimentaire. L’adoption d’une alimentation responsable reste un moyen d’impacter positivement tous les secteurs qui sont concernés.

Dans le domaine environnemental, ce concept prône la préservation de la biodiversité, des variétés animales et végétales par la suppression de l’utilisation des engrais chimiques et des méthodes de culture trop intensive. Dans le même sens, une alimentation responsable participe à la lutte contre les gaz à effet de serre en limitant l’utilisation des moyens de transport très polluants au profit des circuits courts. Elle favorise l’éclosion et la dynamisation de l’économie des zones rurales qui constituent les réserves de l’agriculture biologique. Les terres sont valorisées avec l’utilisation des techniques agricoles naturelles. Enfin, l’alimentation responsable aide au maintien d’une bonne santé. Qualitativement et quantitativement, elle apporte à l’organisme les nutriments nécessaires à son métabolisme et le protège contre les maladies dites nutritionnelles. Ce sont les raisons qui font que l’alimentation responsable a le vent en poupe.

Le sport pour un développement responsable et durable

La sédentarité est également un facteur qui favorise la prolifération des maladies cardiovasculaires et de l’hta (hyper tension artérielle). Il ne suffit donc pas de manger sain pour prétendre avoir une meilleure santé. La plupart des nutritionnistes conseillent la pratique régulière d’activités sportives.

Le développement d’habitude de vie saine constitue également une préoccupation étatique. En effet, d’un point de vue sociétal, une meilleure santé globale implique une réduction du budget de la santé publique et un meilleur traitement des patients.

L’alimentation reste la principale source qui permet à l’organisme de se développer. Cependant, cette croissance peut connaître des difficultés si l’individu ne suit pas un bon régime alimentaire.

Une consommation alimentaire responsable favorise les circuits courts, les produits bio et les aliments qui entourent le packaging inutile.

Ce mode d’alimentation améliore la santé, le psychique, la ligne, tout en contribuant à réduire l’impact écologique.

