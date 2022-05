19e Rencontres du Cinéma Européen Cinéville Garenne Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

19e Rencontres du Cinéma Européen Cinéville Garenne, 4 mars 2020 14:00, Vannes. 4 – 10 mars 2020 Sur place 5 à 9€ http://www.cinecran.org L’événement du cinéma européen à Vannes ! Cinécran vous donne rendez vous pour l’édition 2020 des Rencontres du Cinéma Européen du 4 au 10 mars avec au programme au Cinéville Garenne et Château de l’Hermine à Vannes : Une exploration du cinéma Allemand à l’occasion des 30 ans de la réunification à travers ses grands noms,

à l’occasion des 30 ans de la réunification à travers ses grands noms, La compétition courts-métrages européens ,

, Des animations (conférences, expo…) pour compléter la programmation cinéma,

Des animations (conférences, expo…) pour compléter la programmation cinéma, Une programmation de films en langues européennes à destination des collégiens et lycéens… Cinéville Garenne 12, rue Alexandre le PONTOIS 56000 Vannes

