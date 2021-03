Fontaine-en-Bray Fontaine-en-Bray Fontaine-en-Bray, Seine-Maritime Vannerie Spiralée Fontaine-en-Bray Catégories d’évènement: Fontaine-en-Bray

Seine-Maritime

Vannerie Spiralée, 17 avril 2021-17 avril 2021, Fontaine-en-Bray. Vannerie Spiralée 2021-04-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-18 17:00:00 17:00:00

Fontaine-en-Bray Seine-Maritime Fontaine-en-Bray Deux journées animées par Lucile Fourtier (Les liens du sauvage). Venez tresser des branches de saule, d’osier ou encore de clématite et repartez avec vos objets ainsi créés prêts à suspendre ou à poser.

Réalisation de petits sacs pour conserver les secrets et de mangeoires pour partager avec les oiseaux !

Matériel fourni. Pour adultes. Deux journées animées par Lucile Fourtier (Les liens du sauvage). Venez tresser des branches de saule, d’osier ou encore de clématite et repartez avec vos objets ainsi créés prêts à suspendre ou à poser.

Réalisation de petits sacs pour conserver les… i.c.art@orange.fr +33 2 35 90 25 73 Deux journées animées par Lucile Fourtier (Les liens du sauvage). Venez tresser des branches de saule, d’osier ou encore de clématite et repartez avec vos objets ainsi créés prêts à suspendre ou à poser.

Réalisation de petits sacs pour conserver les… Deux journées animées par Lucile Fourtier (Les liens du sauvage). Venez tresser des branches de saule, d’osier ou encore de clématite et repartez avec vos objets ainsi créés prêts à suspendre ou à poser.

Réalisation de petits sacs pour conserver les secrets et de mangeoires pour partager avec les oiseaux !

Matériel fourni. Pour adultes.

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Fontaine-en-Bray Adresse Ville Fontaine-en-Bray