VANNERIE SAUVAGE Villeneuve-en-Perseigne Villeneuve-en-Perseigne Catégories d’évènement: Sarthe

Villeneuve-en-Perseigne

VANNERIE SAUVAGE Villeneuve-en-Perseigne, 8 février 2022, Villeneuve-en-Perseigne. VANNERIE SAUVAGE Salle de la Charmille Saint-Rigomer-des-Bois Villeneuve-en-Perseigne

2022-02-08 – 2022-02-08 Salle de la Charmille Saint-Rigomer-des-Bois

Villeneuve-en-Perseigne Sarthe Villeneuve-en-Perseigne Accompagnés par Bourrache et coquelicot, vous profiterez d’une balade botanique afin de cueillir des plantes nécessaires à l’atelier de vannerie sauvage. Puis, place à l’imagination : à vous de confectionner votre petite vannerie sauvage. Chaque participant aura le plaisir de conserver sa création ! Vannerie sauvage Accompagnés par Bourrache et coquelicot, vous profiterez d’une balade botanique afin de cueillir des plantes nécessaires à l’atelier de vannerie sauvage. Puis, place à l’imagination : à vous de confectionner votre petite vannerie sauvage. Chaque participant aura le plaisir de conserver sa création ! Salle de la Charmille Saint-Rigomer-des-Bois Villeneuve-en-Perseigne

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Villeneuve-en-Perseigne Autres Lieu Villeneuve-en-Perseigne Adresse Salle de la Charmille Saint-Rigomer-des-Bois Ville Villeneuve-en-Perseigne lieuville Salle de la Charmille Saint-Rigomer-des-Bois Villeneuve-en-Perseigne Departement Sarthe

Villeneuve-en-Perseigne Villeneuve-en-Perseigne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-en-perseigne/

VANNERIE SAUVAGE Villeneuve-en-Perseigne 2022-02-08 was last modified: by VANNERIE SAUVAGE Villeneuve-en-Perseigne Villeneuve-en-Perseigne 8 février 2022 sarthe Villeneuve-en-Perseigne

Villeneuve-en-Perseigne Sarthe