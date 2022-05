Vannerie Sauvage Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nestier Hautes-Pyrénées Nestier Accompagnés de Sandy Mossion, lors d’une promenade matinale, partez à la recherche de ces essences, à la fois douces, sauvages et colorées qui permettront de tresser un petit panier. À la suite de cette promenade, apprenez quelques bases du tissage. Matériel nécessaire : couteau, sécateur, vêtements et chaussures d’extérieur. Minimum : 5 personnes / Maximum 10 personnes

Atelier adulte.

Tarif : 40€ la journée. centre.eco.habilis@gmail.com +33 6 02 25 27 69 https://www.ecohabilis.com/ NESTIER CCAS Nestier

