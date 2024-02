Vannerie sauvage Réserve naturelle Lussat, samedi 12 octobre 2024.

Une balade pour reconnaître les différentes plantes utilisables en vannerie le savoir lesquelles choisir. Cyril RASPILLER vous fera également une démonstration de refente et de préparation de ronces et il confectionnera devant vous le début d’un objet avec la technique du spiralé cousu, utilisée jadis pour la confection des bannetons de boulanger et les ruches. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-12

Réserve naturelle Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

