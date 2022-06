Vannerie sauvage de la fête des moissons Monts, 24 juillet 2022, Monts.

Vannerie sauvage de la fête des moissons Monts

2022-07-24 09:30:00 – 2022-07-24 17:30:00

Monts 37260

35 EUR Nous confectionnons ensemble et dans la bonne humeur des objets traditionnels avec les matériaux récoltés dans la nature et dans les champs : jonc, paille, clématite etc…

Repas partagé et échanges sur les traditions anciennes liées au cycle du soleil et de l’agriculture.

Animé par Virginie de vespera et Gautier de « les Berces »

Repli si mauvais temps

vesperanature@gmail.com http://lesberces.fr/

Monts

dernière mise à jour : 2022-06-02 par