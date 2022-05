Vannerie papier tressé, 28 mai 2022, .

Vannerie papier tressé

2022-05-28 – 2022-05-28

Expérimenter la technique du papier tressé pour savoir faire soi-même des objets utiles dans votre quotidien à base de matériaux de récupération et ainsi préserver notre nature en consommant mieux et moins, tel est le but de cet atelier.

Le papier tressé est une alternative à la vannerie. Il permet de fabriquer des objets utiles divers et variés comme des paniers, des cache-pots mais également bien d’autres choses et n’a de limites que votre imagination.

C’est aussi un moment créatif très agréable et reposant.

Durant cet atelier, je vous propose d’expérimenter cette technique en créant une panière ou un cache-pot en papier tressé avec lequel vous repartirez. Vous pourrez ainsi pratiquer la technique de la fabrication des pailles de papier jusqu’à la réalisation de l’objet en lui-même.

Dates : Samedi 28 mai 2022, 9h – 17h30/18h – Prévoir un repas à partager, tiré du sac, pour le déjeuner

Tarif : 65€ fournitures comprises + adhésion annuelle à l’association Les Amandiers à partir de 15€/pers

Inscription obligatoire : Arrhes. Merci de régler un montant correspondant à la moitié de la journée afin de valider votre inscription.

Conseils : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier et de porter des vêtements souples.

Prévoir un repas à partager, tiré du sac, pour le déjeuner

Public :Adultes et adolescents ( a partir de 15 ans)

Inscription obligatoire auprès de Jessica : 0767074504

nombre de places limitées

Animatrice : Ophélie Noyon, Le Rendez-vous des Ecureuils.

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/Lerendezvousdesecureuils

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/papiertress%C3%A9

