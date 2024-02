Vannerie nature Tréguennec, dimanche 25 février 2024.

Vannerie nature Tréguennec Finistère

Une journée pour découvrir la vannerie, participer à une construction collective, observer la fabrication du baskodenn, faire une balade ornitho, découvrir la parcours art et nature, etc.

Avec la vannière Marion Roffino, l’association Mein Ha Dour, les amis de la baie d’Audierne, Bernard Trébern de Bretagne Vivante et les animateurs/animatrices nature de la CCPBS .



Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Route de Saint-Vio

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

