Vannerie en famille

2022-05-29 14:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 Spécial Fête des mères !

Journée animée par Lucile Fourtier.

Venez créer un coeur ainsi qu’un écrin pour le protéger avec les plantes glânées dans le jardin. Spécial Fête des mères !

Venez créer un coeur ainsi qu'un écrin pour le protéger avec les plantes glânées dans le jardin.

