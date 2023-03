A l’affût des oiseaux migrateurs du lac de Grand-Lieu Vannage de Bouaye bouaye Catégorie d’Évènement: Bouaye

A l’affût des oiseaux migrateurs du lac de Grand-Lieu Vannage de Bouaye, 13 mai 2023, bouaye. A l’affût des oiseaux migrateurs du lac de Grand-Lieu Samedi 13 mai, 10h00 Vannage de Bouaye Sur inscription A l’affût des oiseaux migrateurs de Grand-Lieu Samedi 13 mai, de 10h à 12h, à Bouaye Sortie guidée Selon les niveaux d’eau de part et d’autre du vannage de Bouaye, longez l’Acheneau et le canal de l’Etier, afin d’observer la répartition des oiseaux en fonction des habitats et de leurs modes de vie. Découvrez quelles sont les espèces migratrices présentes et pourquoi protéger leurs habitats. Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81 Vannage de Bouaye rue du lac bouaye 44830 [{« type »: « email », « value »: « rnn.grandlieu@snpn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.32.62.21 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu/ »}] [{« link »: « mailto:rnn.grandlieu@snpn.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

