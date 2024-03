Vanlife Festival à Darwin Darwin éco système Bordeaux, vendredi 17 mai 2024.

Vanlife Festival à Darwin Artisans, créateurs, vanlifer, vous incarnez l’esprit de liberté et la culture nomade, alors rejoignez-nous pour notre Vanlife Festival. 17 – 19 mai Darwin éco système Entrée libre.

Début : 2024-05-17T14:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Un week-end festif !

Durant tout un week-end, la caserne de Darwin se transforme en un lieu d’échanges et de découvertes, ouvert à tous ceux animés par la passion du voyage et de l’aventure en van.

Pour cette deuxième édition, nous promettons un programme riche et varié : ventes de vans, marché d’exposants présentant leurs créations uniques et responsables, exposition de vans aménagés alliant style vintage et innovation, concert de rock, dj set, expositions photographiques, animations kids, BBQ, projection, démonstration de skate et autres disciplines sportives viendront animer le festival le temps de ce week-end.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

vanlife nomade

@StudioSauvages