Saint-Herblain

Vanité(s) La Harlière, 30 septembre 2021, Saint-Herblain. Vanité(s)

du jeudi 30 septembre au vendredi 1 octobre à La Harlière

Elle pratique le hula-hoop comme l’humour. Avec une grande dextérité. A grands coups de cerceau et d’ironie, Pauline Dau questionne le corps féminin et ses multiples représentations. Pauline Dau. Festival Les Annulés.

10€ / 5€

Elle pratique le hula-hoop comme l'humour. La Harlière 9 rue de Charente – 44800 Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T21:30:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T21:30:00

