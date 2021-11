Vanishing Twin + Les Marquises Petit Bain, 10 novembre 2021, Paris.

Vanishing Twin + Les Marquises

Petit Bain, le mercredi 10 novembre à 20:00

▂ Vanishing Twin Vanishing Twin est un quintette pop psychédélique basé à Londres, fondé en 2015. Le groupe est fondé par Cathy Lucas, rejointe par la batteuse Valentina Magaletti (Tomaga, Shit and Shine, Raime, Neon Neon), le bassiste Susumu Mukai (alias Zongamin, producteur d’électro minimale), Phil MFU (Man From Uranus) pour s’occuper des sons bizarres et le réalisateur et artiste visuel Elliott Arndt à la flûte et aux percussions. Le producteur Malcolm Catto (Heliocentrics, Gas Lamp Killer) s’associe enfin au groupe pour envelopper les chansons de couches d’obscurité sub-aquatique et d’étrangeté. ▂ Les Marquises D’album en album, Les Marquises s’impose comme l’un des projets les plus originaux et les plus aventureux de la scène indépendante actuelle. De cet univers singulier et radical, créé par le multi-instrumentiste lyonnais Jean-Sébastien Nouveau, ce nouvel opus La Battue offre la quintessence. C’est comme si toutes les directions musicales empruntées jusqu’ici par le groupe étaient rassemblées dans une même somme foisonnante.

http://bit.ly/VanishingTwin-PetitBain21

Petit Bain présente

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T23:00:00