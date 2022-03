Vanina De Franco à la Manufacture Chanson Manufacture Chanson Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vanina De Franco à la Manufacture Chanson

Manufacture Chanson, le mercredi 9 mars à 20:30

“Du bon côté des fous” Embarquez pour un voyage dans une réalité parallèle, une envolée “du bon côté des fous”. Après un premier album acoustique repéré par Télérama, Vanina dessine une pop à la française classieuse et acidulée. Voix stratosphérique, musiques en apesanteur… et collision des astres. Portée par les compositions pop-rock qu’elle réalise avec son comparse claviériste, la chanteuse nous emmène de ballades nébuleuses en supernovæ de tendresse. Une constellation quelque part entre Camille et les Rita Mitsouko. Les passagers se souviendront de ce voyage-là. Avec : Vanina de Franco (voix, guitare), Stéphane Cochet (claviers), Julien Augier (batterie) et David Potaux-Razel (guitare). Bénéficiez d’un tarif à 11€ avec le code VANINA9 pour toute réservation en ligne ! INFOS ET RESERVATIONS Embarquez pour un voyage dans une réalité parallèle, une envolée “du bon côté des fous”. Manufacture Chanson 124, avenue de la République 75011 Paris Paris Quartier de la Folie-Méricourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Manufacture Chanson Adresse 124, avenue de la République 75011 Paris Ville Paris lieuville Manufacture Chanson Paris

Manufacture Chanson Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

