VANILLE L’EMPREINTE, 16 mars 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

VANILLE L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

GRAND PARIS SUD – REGIE L’EMPREINTE (L-R-22-5045) présente ce concert. VANILLESur les bords de la Garonne où Vanille vit, le climat est propice à l’introspection et à l’écriture. Ce dont elle avait besoin pour se plonger dans son second album : À part entière. Du nom de sa chanson inaugurale, mais pas seulement… Car Vanille raconte ici ce qu’est de s’affirmer dans sa singularité. Le folk-pop métissé de Vanille, riche d’origines plurielles, se manifeste au creux de sa substantifique moelle et de son refus des fioritures. Et va droit au cœur. On y entend ses influences de toujours : Barbara, Brel, Devendra Banhart, Caetano Veloso, Chico Buarque, Rodrigo Amarante, l’exotica, Gainsbourg également, convoqué par la basse de Robinho Tavares. Dans la musique brésilienne, Vanille apprécie le contraste entre la mélancolie et les tempos relevés, la profondeur et lagaîté. Grande lectrice, elle confesse aussi tirer son inspiration de la littérature, de Marguerite Duras à Gabriel Tallent. Vanille est une artiste solaire, qui rayonne de part ses lectures et propose une folk pop française, ce qui est assez rare pour être précisé. Le Club de l’Empreinte sera donc aux couleurs musicales de Vanille, les premiers rayons de soleil avant le printemps en fin de compte. PMR: 01 64 41 70 25 Vanille Vanille

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE 77547

.12.0 EUR12.0.

