VANILLE LA CHENILLE L’AKTEON THEATRE, 11 février 2023, PARIS.

VANILLE LA CHENILLE L’AKTEON THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 17:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Du 07 janvier au 23 février 2023 A 17h30 Samedi et dimanche et tous les jours pendant les vacances A partir de 1 an Que se passe-t-il dans la cachette de Vanille ? Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! Elle grignote, grignote, grignote… les aliments les plus étonnants ! Est-ce le téléphone ou le canard en plastique qui lui a donné si mal au ventre ? En tout cas, elle ne veut plus sortir de son cocon. Qui pourra bien l’aider à affronter ses peurs pour devenir papillon ? Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur ses peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon pour grandir. Durée 30 mn Compagnie Theatrale Francophone Texte et mise en scène : Damiane Goudet Assistante : Arévik Martirossian Univers visuel : Nicolas Jankowski Avec : Soizic Fonjallaz La presse en parle “Les illustrations, formes de tissu colorées et simples, sont cousues sur les pages. C’est ingénieux et comme dans les livres à pop-up, ces éléments peuvent être repliés, soulevés ou révéler des cachettes tout au long du parcours de Vanille. C’est l’occasion d’aborder tranquillement la peur du bruit, la disparition-apparition, la naissance, autant de thèmes en accord avec le vécu des tout-petits. La gestuelle qui s’appuie sur le langage des signes, le ton de la voix, l’utilisation d’onomatopées, sont également adaptés au très jeune âge.” Vivantmag

Votre billet est ici

L’AKTEON THEATRE PARIS 11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE Paris

Du 07 janvier au 23 février 2023

A 17h30

Samedi et dimanche et tous les jours pendant les vacances

A partir de 1 an

Que se passe-t-il dans la cachette de Vanille ?

Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! Elle grignote, grignote, grignote… les aliments les plus étonnants ! Est-ce le téléphone ou le canard en plastique qui lui a donné si mal au ventre ? En tout cas, elle ne veut plus sortir de son cocon. Qui pourra bien l’aider à affronter ses peurs pour devenir papillon ? Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur ses peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon pour grandir.

Durée 30 mn

Compagnie Theatrale Francophone

Texte et mise en scène : Damiane Goudet

Assistante : Arévik Martirossian

Univers visuel : Nicolas Jankowski

Avec : Soizic Fonjallaz

La presse en parle

“Les illustrations, formes de tissu colorées et simples, sont cousues sur les pages. C’est ingénieux et comme dans les livres à pop-up, ces éléments peuvent être repliés, soulevés ou révéler des cachettes tout au long du parcours de Vanille. C’est l’occasion d’aborder tranquillement la peur du bruit, la disparition-apparition, la naissance, autant de thèmes en accord avec le vécu des tout-petits. La gestuelle qui s’appuie sur le langage des signes, le ton de la voix, l’utilisation d’onomatopées, sont également adaptés au très jeune âge.” Vivantmag

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici