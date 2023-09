Vanille & Izae La Bellevilloise Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 19h30 à 22h30

.Public adultes. payant Prévente : 10 EUR

Vanille & Izae en concert à La Bellevilloise !

Sur les bords de la Garonne où Vanille vit, le climat est propice à l’introspection et à l’écriture. Ce dont elle avait besoin pour se plonger dans son second album : À part entière. Du nom de sa chanson inaugurale, mais pas seulement… Car Vanille raconte ici ce qu’est de s’affirmer dans sa singularité. Le folk-pop métissé de Vanille, riche d’origines plurielles, se manifeste au creux de sa substantifique moelle et de son refus des fioritures. Et va droit au cœur. On y entend ses influences de toujours : Barbara, Brel, Devendra Banhart, Caetano Veloso, Chico Buarque, Rodrigo Amarante, l’exotica, Gainsbourg également, convoqué par la basse de Robinho Tavares. Grande lectrice, elle confesse aussi tirer son inspiration de la littérature, de Marguerite Duras à Gabriel Tallent. Vanille est une artiste solaire, qui rayonne de par ses lectures et propose une folk pop française, ce qui est assez rare pour être précisé. Le Club de l’Empreinte sera donc aux couleurs musicales de Vanille, les premiers rayons de soleil avant le printemps en fin de compte.

Izae est l’alter ego pop de Théo, un « bad boy endimanché, avec des larmes de crocodile ». Auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste, son univers est parsemé d’inspirations new wave et disco eighties. S’il « tombe amoureux trop souvent », Izae dessine à travers une pop édulcorée aux tons pastels, parfois gris, mais toujours pailletés, la complexité de son hypersensibilité comme ses nombreuses déceptions amoureuses. Toujours avec passion et intensité. Rythmé de top-lines entraînantes, de basses enrobantes et de synthés mélancoliques, l’univers musical d’Izae est un miroir poétique du romantisme normal, comme de la gravité du monde extérieur. Après son premier EP “Amor à mort” et les sorties de deux singles “Immondes imaginaires” et “Promesse”, Izae prépare sa prochaine tournée, qui débute par La Bellevilloise.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



