Vanille Fiaux : Come prima – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 3 mars 2022, Rezé.

2022-03-03 Représentations du 2 au 4 mars 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:00

21 € / 15 € (hors frais de réservation)
Tarif hors abonnement
BILLETTERIES :
- sur www.lasoufflerie.org
- Billetterie de la Soufflerie, à l'auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Théâtre/chansons.L’autrice, comédienne et metteure en scène nantaise Vanille Fiaux a imaginé « Come Prima » comme une fresque évoquant des duos iconiques, des amants mythiques du cinéma, en image et en musique.Cette “fresque cinéma et musique” est née d’une impossibilité, celle de monter la création « Le Point Cardinale » en temps et en heure, pour cause de pandémie mondiale. En attendant de pouvoir présenter sa nouvelle pièce, Vanille Fiau en a imaginé une autre, d’une forme plus légère, qui en serait comme le prologue. Entre les deux créations, un fil dramaturgique se tend, sur fond de cinéma, qui aborde le lien entre la muse et le poète, l’acteur et l’actrice, la question du désir, du fantasme, de la possession. « Come Prima » s’incarne à deux et se chante. La pièce convoque des duos iconiques, des amants mythiques, du cinéma italien à la nouvelle vague, et de la chanson-poème. Lui et elle, ce sont les fantômes formels de Michel Piccoli et Romy Schneider, Anna Karina et Serge Gainsbourg, Delphine Seyrig et Jean Pierre Léaud, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Sur un écran en fond de scène, les images en noir et blanc sont comme un prolongement de la fiction mais aussi une incarnation des chansons qui sont interprétées en direct. Conception : Vanille FiauxIn duo : Vanille Fiaux et Clément Pascaud Durée : 1h En partenariat avec le Grand T.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://www.lasoufflerie.org/