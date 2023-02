Vanille Et Chenille CARRE RONDELET MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Vanille Et Chenille CARRE RONDELET, 2 mars 2023, MONTPELLIER. Vanille Et Chenille CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 10:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 11.75 à 11.75 euros. Que se passe-t-il dans la cachette de Vanille ? Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! Elle grignote, grignote, grignote… les aliments les plus étonnants !

Est-ce le téléphone ou le canard en plastique qui lui a donné si mal au ventre ? En tout cas, elle ne veut plus sortir de son cocon.

Qui pourra bien l’aider à affronter ses peurs pour devenir papillon ?

Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur ses peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon pour grandir.

