VANILLE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Meudon

VANILLE

du mercredi 6 avril au dimanche 10 avril à Espace culturel Robert-Doisneau

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. “Vanille” est précédé des courts-métrages : “Kiko et les animaux” et “Ton français est parfait”. animation – France – 2022 – 0h45 – +5 ans Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:30:00 2022-04-06T15:15:00;2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T17:45:00;2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T15:15:00

