Le Train Théâtre, le mercredi 23 mars à 16:00

### Dans le cadre de AAH ! LES DEFERLANTES ! Festival chansons francophones 16H / VANILLE Vanille conte l’histoire d’une fillette métisse qui déteste ses cheveux frisés, mais qui va apprendre à s’accepter. Dans un monde où l’apparence et le paraître prennent souvent le dessus, faire un beau voyage vers la connaissance de soi-même semble être une démarche essentielle pour s’aimer. Vanille vous emmène dans ce voyage initiatique à la rencontre de personnages hauts en couleurs, qui vous berceront aux rythmes de la langue et des musiques créoles, et vous plongeront dans la nature éclatante et tropicale de l’île papillon, la Guadeloupe. FILM D’ANIMATION DE : Guillaume Lorin, Aurore Auguste, Antoine Lancieux / 2020 / Durée : 45 minutes / À partir de 7 ans Vanille cumule 18 prix nationaux et internationaux prestigieux. 17h // GOÛTER CONCERT AVEC : [LA CORDE RAIDE (La Réunion)](https://www.lacorderaideofficiel.com/) Goûter offert aux enfants

Tarif unique : 5€

CINÉ / GOÛTER / CONCERT Le Train Théâtre 1 rue Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T16:00:00 2022-03-23T18:30:00

