Vania Théâtre du Pavé, 14 octobre 2021, Toulouse.

Vania

du jeudi 14 octobre au samedi 16 octobre à Théâtre du Pavé

### Une même nuit nous attend tous / D’après Oncle Vania de Anton Tchekhov / Théâtre By Collectif vous propose une adaptation contemporaine du chef-d’œuvre de Tchekhov. Dans _Vania_, Tchekhov raconte, au travers d’un huis-clos familial, l’effondrement du monde extérieur et la réponse très « égocentrée » de l’individu qui résiste au changement. Réunis dans la maison familiale, écrin dans lequel on se croise, on se parle, on se dispute, on se quitte et on s’aime, les membres de cette famille russe témoignent, chacun à leur façon, de leur angoisse et de leur impuissance à agir face au bouleversement du monde. Ils se débattent avec leur solitude mais ils le font ensemble, en communauté, dans le lieu familial, autour d’une table. C’est en cela qu’ils nous ressemblent et qu’ils font preuve d’humanité. _Vania_ parle de cette confrontation entre la disparition du vieux monde et l’apparition d’un monde dont les contours sont difficiles à définir. _« Ceux qui vivront dans cent ans, deux cents ans et à qui nous frayons la voie, s’ils viennent à penser à nous, est-ce qu’ils penseront du bien de nous ? »_ __ ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé](https://theatredupave.org/wordpress/event/vania-bycollectif/) //www.youtube.com/embed/b8CxmAQOlrQ ![]() ### Infos pratiques * Du jeudi 14 au samedi 16 octobre à 20h30 * Durée : 1h30 * Grande salle

De 4 € à 18 €

Culture

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T21:59:00;2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:59:00;2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T21:59:00