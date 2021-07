Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Vanessa Wagner L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le jeudi 7 avril 2022 à 20:30

La pianiste Vanessa Wagner s’est construit une carrière riche et singulière. Ce soir, elle piochera dans quelques-unes des plus belles œuvres du répertoire romantique : les Romances sans paroles de Mendelssohn, les Ländler de Schubert, Les Saisons de Tchaïkovski et enfin les Pièces lyriques de Grieg. Une heure de pur plaisir mélomane !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Mendelssohn, Schubert, Tchaïkovski, Grieg L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T21:30:00

