VANESSA PAEZ Avec son regard profond et son expression intense, Vanessa Paez met en scène une danse à l’état pur. Depuis de nombreuses années, la bailaora marque ainsi de son empreinte la scène toulousaine avec un flamenco qui lui ressemble. Avec force et détermination, elle enchaîne les soleas les plus graves et les bulerias les plus enlevées, qui laissent souvent sans voix un public pénétré par son art. Distribution : Vanessa Paez (danseuse), Emilio cortes et Jesus de la Manuela (chanteurs), Manuel Gomez (guitariste) Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=gQyhithcgnI](https://www.youtube.com/watch?v=gQyhithcgnI)… Infos pratiques : Bar + excellente restauration sur place ! Venez nombreux Infos pratiques ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Réservations ici : (attention places limitées ! ) : [http://urlr.me/L9H34](http://urlr.me/L9H34)

