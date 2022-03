VANESSA KAYO FEIGNASSE HYPERACTIVE Castelnau-le-Lez, 3 mars 2022, Castelnau-le-Lez.

VANESSA KAYO FEIGNASSE HYPERACTIVE Castelnau-le-Lez

2022-03-03 – 2022-03-05

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez

17.5 17.5 EUR Comédienne et humoriste, Vanessa KAYO commence par faire rire ses camarades dans la cour d’école.

Elle suit un cursus classique et débute sa carrière en devenant professeure de lettres.

Parallèlement Vanessa fréquente le Cours Florent et c’est en 2011 qu’elle se tourne finalement vers l’écriture avec son premier

spectacle Feignasse Hyperactive.

Ce one-woman-show, directement inspiré de sa vie quotidienne, brocarde joyeusement les aléas de la vie de femme,

professeure, de fille et de mère, et remporte rapidement un vif succès auprès du public.

Pass sanitaire obligatoire

infos@trac.fr https://tracfr.wpcomstaging.com/vanessa-kayo-feignasse-hyperactive/

Castelnau-le-Lez

