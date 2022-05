Vanessa Kayo dans un Nouveau spectacle, 25 mai 2022, .

Vanessa Kayo dans un Nouveau spectacle

2022-05-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-28

17 21 Psycho-test : Ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases)



o Tu cherches l’amour, mais apparemment l’univers a d’autres projets pour toi et t’envoie tous ses boulets.

o Quand ton ado te parle de ses jeux vidéos tu dis “ah oui, super !…” mais tu n’écoutes absolument rien.

o Tu es féministe mais tu rêves que Jack, bûcheron intello super sexy, emménage juste en face de chez toi et t’aide à réparer ton volet cassé.

o Jour 2 de tes règles, tu te réveilles avec une gueule de bois, alors que la veille t’as bu une tisane “Nuit Tranquille”.

o Tu “travailles sur toi” pour devenir “la meilleure version de toi-même”, mais certains jours tu passes 7h devant Netflix.



Résultats :

Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !

Tu n’as rien coché ? Tu es donc un homme, en couple, super organisé. Invite ta moitié au spectacle pour être un mec parfait.

Après plus de 800 dates de “Feignasse Hyperactive”, Vanessa présente son nouveau spectacle à la Fontaine d’Argent. A partir de 15-16 ans.

