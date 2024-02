Vanessa Defask dans « Héroïne pure » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, samedi 9 mars 2024.

Vanessa Defask dans « Héroïne pure » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un spectacle drôle, déjanté et engagé qui s’adresse à toutes les femmes d’aujourd’hui ! Et à tous les hommes qui aiment les femmes d’aujourd’hui !

✔ Du stand-up, six personnages loufoques et une poupée gonflable !



✔ Et c’est aussi l’occasion d’assister au seul et unique tuto “slip contraceptif chauffant pour homme” de la région ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

